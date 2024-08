Interdição dos ferros-velhos foi conduzida por agentes das polícias Civil e Militar e do Inea - Divulgação / Detran.RJ

Publicado 20/08/2024 13:44 | Atualizado 20/08/2024 14:00

Rio - Seis ferros-velhos irregulares que funcionavam em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foram interditados por uma força-tarefa do Detran.RJ, composta por policiais civis e militares, na segunda-feira (19).



Os estabelecimentos, localizados próximos à Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no Alcântara, não tinham licença para funcionar, e os responsáveis não apresentaram notas fiscais do material comercializado. No local, os agentes apreenderam sucatas, motores e peças de automóveis.

A Operação Desmonte, que também conta com agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria de Estado de Fazenda, completou um ano no início desta semana. O Detran.RJ informou que, no período, 52 estabelecimentos acabaram fechados. Além disso, 800 toneladas de sucatas foram apreendidas e encaminhadas para destruição.



"A força-tarefa tem o objetivo de coibir a comercialização de peças roubadas e, por consequência, o roubo e furto de veículos. Os proprietários de ferros-velhos estão sendo orientados sobre a maneira correta de trabalhar e de obter o credenciamento junto ao Detran.RJ", disse Luiz Alberto Coelho, diretor-geral das Atividades de Desmontagem do órgão.