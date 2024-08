Caso aconteceu na RJ-104, altura de Guaxindiba - Reprodução / Google Street View

Caso aconteceu na RJ-104, altura de GuaxindibaReprodução / Google Street View

Publicado 21/08/2024 19:27

Rio - Criminosos armados colocaram pneus para bloquear a passagem de veículos na RJ-104, na altura de Guaxindiba, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na tarde desta quarta-feira (21).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe estava em patrulhamento pela BR-101, no mesmo bairro, quando precisaram realizar um retorno fora da rodovia. Ao passar pela RJ-104, os policiais viram homens armados em motocicletas colocando pneus no meio da via.

A corporação informou que os criminosos fugiram e o trânsito foi liberado em seguida.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) também esteve no local e a situação foi rapidamente controlada. Não houve registro de veículos sequestrados ou incendiados pelos criminosos.

O policiamento foi reforçado na região.



BR-101 interditada

Para bloquear a via, manifestantes invadiram a pista com faixas com os dizeres "morador não é bandido" e "Catarina pede paz". Um grupo também colocou pneus, caixotes e outros entulhos nas faixas sentido Niterói. Parte do material foi incendiado.

As interdições chegaram ao fim às 20h, com os manifestantes deixando o local. O policiamento foi reforçado. Militares do Corpo de Bombeiros atuaram no local para apagar as chamas. Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) deram apoio à PRF.

O ato que bloqueava a Niterói-Manilha seria um protesto contra a operação da PM no Complexo do Salgueiro e no Jardim Catarina. Nos locais, dois homens apontados como suspeitos morreram, no fim da manhã desta terça-feira (20). Outros dois homens foram baleados e estão presos sob custódia. Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis e munições.

A ação, que contou com apoio do 35º BPM (Itaboraí) e 12º BPM (Niterói), teve como objetivo reprimir a movimentação dos criminosos que realizam o roubo de veículos e de cargas nas principais vias de acesso à comunidade.

Ainda na operação, drogas e dois veículos roubados foram apreendidos nas comunidades do Salgueiro e Jardim Catarina. Também foram removidas barricadas e desobstruídas quatro vias de acesso às localidades.