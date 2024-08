Clima de tristeza no velório de Wallace de Oliveira Cláudio, morto após ser baleado em ataque em Vila Isabel - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 21/08/2024 16:51 | Atualizado 21/08/2024 17:33

Rio - O corpo de Wallace de Oliveira Cláudio, um dos atingidos no ataque a tiros na madrugada de segunda-feira (19) em Vila Isabel , Zona Norte do Rio, foi enterrado na tarde desta quarta (21), no Cemitério do Catumbi, também na Zona Norte. Após o atentado, o técnico de Tecnologia da Informação, de 35 anos, foi levado ao Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu e teve morte cerebral confirmada menos de 24 horas depois.

No velório, estiveram de 80 a 90 pessoas, entre amigos e familiares. A viúva Ludmilla Souza do Nascimento , de 29 anos, era uma das mais abaladas.

A maioria dos presentes usando uma camisa confeccionada em homenagem a Wallace, que foi baleado enquanto tentava proteger o filho, de apenas 4 anos de idade – o menino, inclusive, teria visto o pai atingido e ensanguentado no chão.

A noite do crime

Junto há sete anos, o casal não morava mais em Vila Isabel. Ludmilla e Wallace haviam se mudado para Bonsucesso no ano passado, mas o marido, segundo ela, fez questão de voltar ao bairro para assistir ao jogo do Botafogo, seu time do coração, ao lado do pai, na Praça Barão de Drummond, também conhecida como Praça 7.

Após o fim da partida, eles decidiram ficar um pouco mais, sentados e conversando. Na sequência, os bandidos passaram atirando, e Wallace correu para proteger o menino, que brincava em um pula-pula.

Outra tragédia na família

Walace não foi a primeira pessoa da família a ser vítima da violência causada pela guerra entre traficantes rivais na região. No início do mês, o primo de Ludmilla, G. S. de A., de 13 anos, foi morto a tiros no Morro dos Macacos . O adolescente voltava para casa após uma festa quando foi atingido durante um ataque.

O Morro dos Macacos vem sendo palco de uma constante guerra pelo controle territorial entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina atualmente a comunidade, e o Comando Vermelho (CV). Desde o início desse ano, a região sofre com tentativas de invasões de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, controlado pelo CV, que faz divisa com a comunidade.

O ataque de domingo (18) é mais um desdobramento da disputa, já que um dos mortos seria o alvo dos atiradores. Segundo a Polícia Civil, além de Walace, morreram Gabriel Pereira Candido, de 24 anos, Pedro Henrique Pereira dos Santos, 18, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, também de 18; e o adolescente T. M. L, de 17. Outras duas pessoas foram baleadas, sendo que uma delas, Daniel Carvalho de Souza, 33 anos, segue internado em estado grave. Também ferido no ataque, Juan Victor Pereiras já recebeu alta.

Investigações

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Segundo a corporação, três suspeitos de envolvimento no ataque já foram identificados e diligências estão em andamento para apurar todos os fatos.

O governador Claudio Castro (PL) usou a rede social X (antigo Twitter) para afirmar que um dos mortos era um dos chefes do tráfico no Morro dos Macacos . O chefe do Executivo estadual não citou nomes, mas de acordo com informações, ele seria Pedro Henrique Barbosa da Conceição, o Marreco.

Um outro baleado, identificado como Daniel Carvalho de Souza, 33 anos, segue no Hospital do Andaraí. A direção da unidade não havia retornado até o fechamento desta reportagem para atualizar o estado de saúde do paciente. O espaço segue aberto.