Idoso foi encontrado por agentes da 167ª DP (Paraty) em Angra dos ReisReprodução

Publicado 21/08/2024 19:57

Rio - Um idoso, de 72 anos, acusado de estuprar uma menina de 8 anos, foi preso, na manhã desta quarta-feira (21), em Angra dos Reis, na Costa Verde. O laudo de exame de corpo de delito constatou escoriações por ações contundentes na vítima.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da criança chegou a presenciar um dos abusos. O mulher viu o suspeito e a vítima deitados na cama do quarto da sua sogra. Sua filha estava sem short e apenas com um body, que estava de lado, mostrando seu órgão genital.

No registro da ocorrência, a mãe destacou que ficou sem reação com o fato e que o homem desconversou, saindo do local. Ele seria amigo da família e frequentava a residência da vítima há 30 anos. De acordo com as investigações, houve beijo na boca e carícia nas partes íntimas da criança.

O caso aconteceu na Ilha do Araújo, em Praia Grande, em Paraty, também na Costa Verde. Já o idoso mora em Angra dos Reis. Agentes da 167ª DP (Paraty) o encontram no Centro da cidade.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Paraty. Na delegacia, acompanhado de seu advogado, o idoso decidiu ficar em silêncio e disse que só se pronunciaria em juizo.