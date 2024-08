Caminhão tombado interditou trecho da BR-116 - Reprodução / Redes Sociais

Caminhão tombado interditou trecho da BR-116Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/08/2024 21:13 | Atualizado 21/08/2024 22:32

Rio - Um caminhão que transportava etanol tombou e pegou fogo na BR-116, conhecida como Via Dutra, na altura de Piraí, no Sul Fluminense, na tarde desta quarta-feira (21). O acidente interditou completamente o trecho, impactando a subida e a descida da Serra das Araras. Uma vítima foi socorrida.

O tombamento aconteceu por volta das 16h20 na pista sentido Rio no km 224. Às 17h15, houve interdição total em ambos os sentidos devido a um incêndio no caminhão. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

Os bombeiros socorreram uma vítima. Ainda não há informações se a pessoa precisou ser encaminhada para uma unidade hospitalar.

O incidente chegou a causar 10 km de congestionamento. Às 20h, o tráfego foi liberado pela faixa direita e pelo acostamento do sentido São Paulo.

Já às 20h30, foi liberada mão dupla no local com duas faixas abertas. O trânsito segue intenso na região.