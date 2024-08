Bandidos encontrados através do Disque Denúncia - Divulgação

Publicado 23/08/2024 16:43 | Atualizado 23/08/2024 16:49

Rio - A Polícia Militar prendeu, na quinta-feira (22), na Travessa José Robson, em Ricardo de Albuquerque, Zona Norte, Alexandre de Azevedo Lima Júnior, o 'JR do Sapé', de 29 anos, e Matheus Gomes Mendes da Silva, o 'MT', de 21 anos. Eles foram encontrados com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia e estavam foragidos após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornar ao presídio.



Policiais do 41º BPM (Irajá) realizavam uma operação de patrulhamento no Complexo do Chapadão, especificamente nas áreas chamadas Cavaleiro e Gogó, quando encontraram traficantes armados que começaram a atirar contra a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT).



Após a troca de tiros, os PMs prenderam os suspeitos. Com eles foram apreendidos dois fuzis calibre 7.62 com a numeração raspada, duas pistolas 9mm, munições, dois carregadores de pistola, dois carregadores de fuzil, uma granada, drogas e um carro roubado.

Após serem levados para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, eles foram atendidos e ficaram sob custódia no hospital. Contra Matheus e Alexandre constava um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).