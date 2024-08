Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60, haviam desaparecido no Chile - Reprodução/Redes sociais

Publicado 23/08/2024 20:39



Rio - O casal de brasileiros que estava desaparecido há cinco dias no Chile foi localizado, na noite desta sexta-feira (23), próximo à fronteira com a Argentina. Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60, estão abrigados e sendo cuidados por uma equipe de buscas. A informação foi confirmada pela família do casal.

Ao DIA, um familiar de Aurora e Eraldo contou que as condições climáticas no país estão ruins, por isso eles precisaram receber cuidados. "Tudo indica que eles não foram vítimas de nenhum crime. Não sei se foi só por conta do clima ou se perderam em algum momento", disse o familiar.

O filho do casal, Raphael Rodrigues e a mulher, Cíntia Martins, viajaram até o Chile e vão se encontrar com eles no sábado (24).

Aurora e Eraldo moram em Resende, no Sul do estado do Rio de Janeiro, e saíram da cidade no dia 2 de agosto. Segundo a família, o casal entrou no Chile pela fronteira de Jama, na Argentina, no dia 14. A última localização e contato, no entanto, foram em Copiapó, no Chile. O casal tinha a intenção de retornar para a Argentina pela fronteira de Paso de San Francisco no domingo (18).

O Consulado do Brasil no Chile acompanhou as buscas junto com as autoridades chilenas.