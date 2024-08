Caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação

Caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande)Divulgação

Publicado 23/08/2024 18:20 | Atualizado 23/08/2024 18:42

Rio - A advogada Viviane Thomazinho, de 47 anos, foi assaltada na porta de casa, na noite de quarta-feira (21), em Campo Grande, na Zona Oeste. A vítima alega que sofreu uma tentativa de homicídio.

Conforme relato dela própria nas redes sociais, ela estava na calçada conversando com seu jardineiro e um amigo. Dois criminosos armados teriam chegado em uma moto e anunciaram o assalto, a ameaçando. Ela teria tentado fugir, mas os suspeitos a perseguiram. Viviane então se jogou no chão e, de acordo com ela, teve a arma apontada para a boca.

"Machucada na cabeça e braço. O braço porque me joguei no chão e protegi a cabeça. Quando ele colocou a arma na minha boca para me matar. Me joguei no chão, por isso, machuquei o braço", explicou.

O comentário foi feito em uma postagem mostrando seu atendimento no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, no mesmo dia do crime. Segundo a advogada, houve uma tentativa de homicídio seguida de roubo, pois seu cordão foi levado.

O caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança, a fim de apurar a autoria do crime.