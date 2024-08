Em vídeo, Rômulo Cavalcante, 36, revela vontade de conhecer o Cristo Redentor - Reprodução / @eduardopaes

Em vídeo, Rômulo Cavalcante, 36, revela vontade de conhecer o Cristo RedentorReprodução / @eduardopaes

Publicado 23/08/2024 14:43 | Atualizado 23/08/2024 14:58

Rio - Depois de surpreender cariocas ao trazer seu búfalo 'Diferentão' para tomar um banho de mar na praia de Copacabana , na Zona Sul do Rio, na noite da última quarta-feira (21), o tutor do animal, Rômulo Cavalcante, de 36 anos, agora quer levá-lo para conhecer o Cristo Redentor.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito Eduardo Paes, o mineiro contou um pouco sobre a aventura vivida na cidade e revelou o desejo de conhecer o Cristo junto com seu animal. Rômulo aproveitou para pedir ajuda ao político para realizar este sonho.

"Causei um tumulto danado na cidade do senhor, que bagunça. Acabou que o passeio foi bom. Eu acho que poderia rolar a contribuição do prefeito, alguma ajuda, para a gente conhecer o Cristo Redentor", disse o dono do búfalo.

Na legenda da publicação, Eduardo Paes reforçou que Rômulo e 'Diferentão' serão sempre bem-vindos ao Rio, mas brincou ao escrever que não sabe se o animal vai conseguir subir as escadas do morro do Corcovado. O prefeito ainda pediu a ajuda do Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, para que essa visita aconteça.

Relembre a aventura

Na noite da última quarta-feira (21), Romulo foi visto passeando com seu búfalo pela rua e pela areia da praia de Copacabana. Em entrevista ao DIA, ele contou que o animal sempre gostou muito de entrar na água, e que por isso teve a ideia de levá-lo para conhecer o mar.

Morador de São José do Jacuri, no interior de Minas Gerais, Rômulo explicou que o destino final dele e do búfalo era na cidade de Barretos, interior de São Paulo, mas que decidiram parar na praia para realizarem este sonho.

O banho de mar, no entanto, não deu muito certo e Rômulo logo foi abordado por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e do Rio+Seguro. Ele se identificou, apresentou os documentos do seu animal, levou de volta a carreta onde transportava 'Diferentão' e tudo foi resolvido sem confusão.