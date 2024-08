Rômulo Cavalcante passeou com o búfalo 'Diferentão' pela orla de Copacabana - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/08/2024 12:39 | Atualizado 22/08/2024 13:15

Rio - Os cariocas que passavam pela Praia de Copacabana, na Zona Sul, na noite desta quarta-feira (21), presenciaram uma situação incomum na cidade: um homem foi visto passeando com um búfalo pela rua e pela areia.

No Instagram, Rômulo Cavalcante, de 36 anos, que é dono do animal, batizado como 'Diferentão', publicou um vídeo contando que estava indo realizar o sonho do búfalo, enquanto andavam pela areia a caminho do mar. As imagens rapidamente circularam nas redes sociais.

"Rapaz, vou realizar o sonho do Bill (búfalo) de entrar no mar, está indo todo empolgadinho. A primeira coisa que fez quando a água bateu nele foi passar a língua para sentir o gosto, provou que é mineiro mesmo. Ele fica olhando para o mar, querendo entrar, nunca viu tanta água", brincou Rômulo. Eles vivem no município de São José do Jacuri, no interior de Minas Gerais.

Em conversa com O DIA, Rômulo explicou que o animal sempre gostou muito de entrar na água, e, por isso, teve a ideia de levá-lo à Copacabana: "Na minha cidade, eu entrava muito em lagos com ele. Aí pensei: 'um dia, vou levá-lo à praia', para realizar esse sonho".

"Ele é um animal muito dócil, nossa relação é de como se ele fosse um bicho de estimação mesmo, você chama, ele vem, igual a um cachorro, só que bem grande. Ao todo, eram o Diferentão e mais três irmãos, e ele era o mais bravo. Quando cresceu, passou a gostar mais das pessoas do que os outros", relata Rômulo, que, com a repercussão do passeio, afirmou que pretende começar a publicar mais sua rotina com o búfalo nas redes sociais.

Abordagem da Seop

No entanto, o banho de mar não deu muito certo e Rômulo logo foi abordado por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e do Rio+Seguro.

Segundo a Seop, o responsável explicou que ele e o animal estavam a caminho de Campos dos Goytacazes, no Leste Fluminense, mas decidiram parar na praia para tirar um descanso.



"O homem se identificou e apresentou toda a documentação do animal. Os agentes acompanharam o animal e seu proprietário até a carreta que trouxe os dois à Copacabana", finaliza a nota da Seop. Rômulo explicou que o destino final dele e do búfalo era na cidade de Barretos, interior de São Paulo.

No X (antigo Twitter), vários usuários comentaram o acontecimento inusitado: "Quem nunca levou seu pet para dar uma voltinha na praia?", questionou Daniel dos Santos. "Tá certo, não tem lugar melhor para descansar. Não é atoa que o Copacabana Palace está aí", brincou Maycon.

*Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Iuri Corsini.