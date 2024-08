Material apreendido durante a fiscalização - Divulgação

Publicado 26/08/2024 16:29

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (26), duas caixas contendo 500 gramas de haxixe no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. O valor total das apreensões é de R$ 38 mil.

Uma parte do material estava escondida em um carro de brinquedo, e a outra estava misturada com chocolates. As duas encomendas tinham como destino Osasco, em São Paulo, e Cantagalo, distrito de Friburgo. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção realizada com a equipe de cães farejadores, em parceria com os Correios.



A operação foi conduzida pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES)