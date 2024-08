Incêndio atinge loja do Ceasa no Colubandê, em São Gonçalo - Ana Fernanda Freire

Incêndio atinge loja do Ceasa no Colubandê, em São GonçaloAna Fernanda Freire

Publicado 26/08/2024 17:11

Rio - A Defesa Civil de São Gonçalo emitiu notificações de interdições para os galpões envolvidos no incêndio no Ceasa do Colubandê , em São Gonçalo. Segundo o órgão, os locais têm risco iminente de colapso estrutural. A 74ª DP (Alcântara) solicitou perícia para o local e apuram as causas do incêndio.

Ao todo, três galpões foram atingidos, sendo um de cereais, o segundo de plástico e o terceiro é um depósito onde ficavam mantidas caixas, dentre outros materiais. "No momento, a estrutura está comprometida e a entrada das equipes dos bombeiros não é indicada", alertou a Defesa Civil do município. Dentro dos galpões, há a presença de pequenos focos internos de fogo, incluindo um dos armazéns que possui um porão.

Segundo os bombeiros, até às 16h desta segunda-feira (26), três carros do Corpo de Bombeiros estavam no local fazendo o rescaldo. A atuação dos bombeiros no local já dura 40 horas.

O incêndio

As chamas de grande proporção começaram na madrugada de domingo (25) e atingiram um estabelecimento fornecedor de plásticos e descartáveis e uma mercearia. As lojas ficaram totalmente destruídas. Segundo a corporação, o quartel do Colubandê foi acionado por volta da meia-noite para conter as chamas na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 1406. Não houve registro de feridos.

A primeira equipe da Defesa Civil municipal chegou ao local por volta da 1h de domingo e segue dando apoio aos bombeiros desde então. Os bombeiros solicitaram uma retroescavadeira, que foi obtida na manhã de domingo, com a ajuda da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo.