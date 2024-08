Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) - Arquivo/ Renan Areias / Agência O Dia

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA)Arquivo/ Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 26/08/2024 17:57

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) identificaram quatro pessoas suspeitas de terem enterrado dois cachorros vivos em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Os animais foram encontrados e resgatados por moradores da região na última quarta-feira (21).

Após o trabalho de investigação, os agentes identificaram as responsáveis pelos cachorros: Rita de Cássia, de 53 anos, e Sirley Sobrera, de 69 anos. As duas pagaram R$ 300 a Carlos Augusto de Oliveira, um pedreiro, para matar e enterrar os animais. Um coautor do crime, Miguel Domingues, de 36 anos, auxiliou e colocou os animais dentro de um Honda Civic, que foi apreendido e passará por exame pericial.

Os bichos foram amarrados, colocados em sacos de ração e enterrados vivos em uma área de mangue, onde se afogariam com a subida da maré.

Os quatro investigados responderão pelos crimes de maus-tratos e abandono de animais.