A prisão foi realizada por agentes da Deam de Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 26/08/2024 15:45

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens por extorsão sexual, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste domingo (25). O caso foi denunciado pela própria vítima, que era obrigada a manter relação com a dupla para que suas fotos íntimas não fossem divulgadas.

Os suspeitos foram localizados no bairro da Cerâmica. De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (Deam), um dos homens era ex-namorado da vítima, que a perseguia e a chantageava de forma agressiva, debochada, recheada de injúrias e ameaças.



Em uma das mensagens, o ex também dizia que não queria que a vítima estivesse com cara feia, ou chateada, porque isso iria ser "broxante". A mulher esteve na delegacia na última sexta-feira (23) relatando o caso. Na distrital, os agentes identificaram que as mensagens eram frequentes e esperaram até a marcação de um encontro para realizar a prisão.



Na casa do ex-namorado, os agentes apreenderam um celular, em que mensagens trocadas entre os dois suspeitos foram encontradas. Nas conversas, a dupla falava de "fakes" que estavam criando, planejavam as divulgações, e, inclusive, falavam que iam "arrebentar a vítima e deixá-la toda marcada".

De acordo com a delegada Mônica Areal, a mulher estava muito abalada. "Ele dizia que ia divulgar fotos íntimas dela para familiares e na internet. Ela muito abalada e sofrendo violência psicológica confiou na Polícia Civil, nós acompanhamos essa vítima e no domingo ele novamente exigiu que ela tivesse relação com ele", explicou.