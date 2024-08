Novo formato de coleta de lixo pretende evitar acúmulo de resíduos em ruas da cidade - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - A nova logística de coleta de lixo, que será realizada de porta a porta, divulgada para a Zona Sul pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) , também funcionará em outras grandes áreas populacionais da cidade, como o Centro, a Grande Tijuca e o Grande Méier. A campanha de orientação à população começa na noite desta segunda-feira (26) em ruas de Ipanema e Leblon.

Com a mudança, a entrega dos resíduos dos condomínios, prédios e vilas das regiões será realizada apenas quando o caminhão de coleta chegar na portaria. Os responsáveis pelos locais não poderão colocar o lixo na calçada antes da chegada dos veículos da companhia.



Segundo a Comlurb, o formato de porta a porta evitará pontos críticos de descarte irregular e o acúmulo de lixo nas ruas, eliminando o mau cheiro e a proliferação de vetores, além de diminuir a possibilidade que os sacos sejam rasgados e espalhados.

A companhia explicou que uma das razões para a escolha da realização da nova logística nessa regiões da cidade é o fato de estar se aproximando a época das chuvas mais intensas, o que pode agravar a questão dos sacos rasgados e arrastados pela força das águas para as caixas de ralo. Normalmente, a chuva acontece mais para o fim do dia, próximo ao horário da coleta noturna.

Equipes da companhia já têm visitado condomínios e vilas residenciais para conversar, entregar folhetos personalizados com informações sobre a nova logística, orientar e pedir a colaboração, principalmente de síndicos e porteiros.

A campanha de orientação na noite desta segunda-feira (26), que vai acontecer a partir das 20h em ruas de Ipanema e Leblon, vai contar com fiscais do Lixo Zero para multar grandes geradores que despejarem seus resíduos na calçada, poliguindaste para recolher caçamba irregular e limpeza hidráulica das calçadas.



O novo conceito teve início em abril, nos grandes condomínios populares do tipo Minha Casa, Minha Vida, quando a Comlurb recebeu a nova frota de caminhões da Zona Oeste. A coleta indoor também já foi introduzida em alguns condomínios de grande porte da Barra da Tijuca.

Folhas secas

Outro apelo da Companhia para o ordenamento do lixo diz respeito às folhas secas que caem nessa época do ano, principalmente de amendoeiras. Elas dão à cidade a cara da estação, mas são também fonte de reclamação constante da população e trabalho dobrado para os garis, que atuam na remoção.

A Comlurb destacou que os moradores podem e devem colaborar. A limpeza da calçada é compartilhada, de acordo com a Lei Municipal nº 3.273 de 6/09/2001, ou seja: todos devem recolher as folhas, ensacá-las e colocar para coleta dentro da nova logística, na hora em que o caminhão estiver passando.