Polícia Civil do Rio realiza mutirão para coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas Divulgação/Polícia Civil

Publicado 26/08/2024 14:48 | Atualizado 26/08/2024 15:55

Rio - A Polícia Civil do Rio iniciou, nesta segunda-feira (26), um mutirão para coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas para tentar localizá-los. A coleta vai até sexta-feira (30), das 9h às 17h, em 11 postos de Polícia Técnico-Científica do estado do Rio (confira os locais abaixo). A ação faz parte da Semana de Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas.



Depois de coletado, o material será usado em um cruzamento no banco de perfis genéticos de pessoas encontradas vivas ou falecidas, e que estão com identidade desconhecida nos bancos. Os perfis serão inseridos no banco estadual, que está integrado ao nacional. A busca é automática e incessante.



Podem doar pais, filhos ou irmãos biológicos do desaparecido. É preciso levar documento de identificação com foto, além do número do registro de ocorrência do desaparecimento. Caso não haja, o familiar será encaminhado para uma delegacia de polícia para a realização.

Confira os endereços:



- Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense: Rua Marquês de Pombal, 150, Cidade Nova.

- Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Duque de Caxias: Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 23, Parque Duque.

- Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Campo Grande: Estrada do Mendanha, 1672, fundos.

- Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Nova Iguaçu: Rua Edna, s/n, Posse.

- Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói: Travessa Comandante Garcia Dávila, 51, Santana.

- Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Volta Redonda: Avenida Paulo Erlei Abrantes, 1325, Três Poços.

- Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Angra dos Reis: Rodovia Governador Mário Covas, Km 504, Bracuí.

- Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Macaé: Avenida Aluísio da Silva Gomes, 100, Novo Cavaleiros.

- Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Campos dos Goytacazes: Avenida XV de novembro, 799, Caju.

- Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Petrópolis: Rua Vigário Correa, 1345, Correas.

- Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Teresópolis: Av. Alberto Tôrres, 569, Alto.

A iniciativa é liderada nacionalmente pelo Ministério de Justiça e Segurança Publica (MJSP) e, no Rio, é conduzida pela Polícia Civil por meio do Departamento-Geral de Polícia Técnico-Científica (DGPTC) e da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).