Altamiro busca reconstruir sua vida após perder casa em incêndio - Uendell Vinícius / Jornal Voz das Comunidades

Altamiro busca reconstruir sua vida após perder casa em incêndioUendell Vinícius / Jornal Voz das Comunidades

Publicado 26/08/2024 14:56 | Atualizado 26/08/2024 15:24

Rio – Moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte, estão se mobilizando para ajudar um homem que teve a casa destruída por um incêndio, na localidade da Pedra do Sapo , na última sexta-feira (23). A iniciativa foi divulgada pela ONG Voz das Comunidades.

fotogaleria

Altamiro Lourenço da Silva, de 65 anos, dormia no momento em que as chamas começaram. O fogo assustou os moradores da Pedra do Sapo, que correram para apagá-lo, com ajuda do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. "Os vizinhos me acordaram avisando do fogo", contou a vítima, que se mudou para a residência da irmã, depois de ter a casa interditada pela Defesa Cívil.

O local onde Altamiro morava era muito próximo da mata, no ponto mais alto do morro, sendo o único atingida totalmente pelo incêndio.

Os interessados em contribuir com a campanha podem doar através da chave pix 2198588-9893 (Altamiro Lourenço da Silva, Caixa Econômica Federal).



* Reportagem do estagiário João Alkmim, sob supervisão de Raphael Perucci