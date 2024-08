Ladrão levou televisão da recepção - Divulgação

Publicado 26/08/2024 15:21

Rio - Uma clínica veterinária foi assaltada por um homem, na madrugada deste sábado (24), no bairro do Flamengo, Zona Sul. Nas imagens que circulam na internet, é possível ver que o bandido arromba a porta de segurança e depois a fecha para não chamar a atenção.

Dentro do local havia animais internados e uma funcionária que descansava e aguardava o horário da medicação dos bichos. As imagens mostram que, ao ouvir os barulhos, ela tenta se esconder embaixo de uma mesa enquanto o criminoso vasculha o local e leva uma televisão que estava na recepção.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o 2º BPM (Botafogo) está reestruturando o planejamento do policiamento em toda a região de Botafogo e Flamengo. A unidade está trabalhando com a delegacia para prender os criminosos que atuam nessa região. A policia ainda afirma que somente este ano, o 2º BPM já prendeu mais de 380 criminosos em sua área de atuação, inclusive no Flamengo.