Rubens de Souza Santos (esquerda) e Felipe de Souza Leite (direita) - Reprodução

Rubens de Souza Santos (esquerda) e Felipe de Souza Leite (direita)Reprodução

Publicado 26/08/2024 18:18 | Atualizado 26/08/2024 18:19

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu, nesta segunda-feira (26), dois milicianos envolvido no assassinato do militar da Marinha, Matheus Philipe Correia Prudente de Souza. O crime aconteceu em junho de 2021, quando a vítima estava com amigos em um bar de Queimados.

Rubens de Souza Santos, o Neném do Rosário, e Felipe de Souza Leite, o Felipe PQD, foram capturados nos bairros Austin e Vila Guimarães, ambos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, a dupla faz parte da milícia de Três Fontes, em Queimado, sendo Rubens o líder do grupo criminoso e Felipe o seu braço direito, responsável pelas extorsões realizadas contra moradores e comerciantes do bairro.

No dia do crime, os dois obrigaram Matheus a sair do bar e, em seguida, deram dois tiros na cabeça dele. De acordo com as investigações, o militar foi morto porque os milicianos o confundiram com traficantes da região.

Além do homicídio, os milicianos ainda ameaçaram diversas testemunhas e familiares da vítima que, com medo de serem mortos, se mudaram da localidade. Logo após o crime, conforme a denúncia, homens armados foram até o bar e roubaram equipamentos com as imagens das câmeras de segurança do local.

A dupla estava sendo monitorada há duas semanas, e foram pegos escondidos na casa de parentes, em diferentes pontos da Baixada.