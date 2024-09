A carga de haxixe e skunk foi apreendida pela Receita Federal nesta quinta (26) - Divulgação/RF

Publicado 26/09/2024 16:47 | Atualizado 26/09/2024 18:24

Rio – Agentes da Receita Federal apreenderam, nesta quinta-feira (26), uma carga de haxixe e skunk (derivados da maconha) dividida em três encomendas postais no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. Uma das remessas estava escondida no interior de uma caixa de som.

Segundo a RF, a equipe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) teve o auxílio dos cães de faro Abby e Dax para localizar o material entorpecente, avaliado em R$ 37 mil.

Ao todo, as remessas continham 300 g de haxixe e 135 g de skunk – em parte das embalagens, é possível ler as inscrições 'LA Cream' e 'Cookies Cream'. As encomendas - que não pertenciam ao mesmo grupo, já que foram postadas em dias e agências diferentes - sairiam do Rio de Janeiro rumo a Salvador (BA), Recife (PE) e São Paulo (SP).

A Receita Federal informou que a apreensão foi resultado de um trabalho de fiscalização e inspeção em parceria entre a equipe de cães de faro e os Correios. A corporação destacou ainda que as embalagens estavam com remetentes e destinatários, mas que não participa da identificação de responsáveis por enviar e receber a droga, pois inquérito e investigação são responsabilidades da Polícia Civil.

O material entorpecente foi encaminhado à Delegacia de atendimento aos usuários do Aeroporto do Galeão (Dairj), onde a ocorrência foi registrada.