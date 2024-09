Após o cessar fogo, os militares encontraram o veículo roubado com a carga - Reprodução

Publicado 26/09/2024 16:44 | Atualizado 26/09/2024 18:59

Rio - Um bombeiro teve as armas roubadas por criminosos em fuga, nesta quinta-feira (26), no Galeão, Ilha do Governador, Zona Norte. O grupo havia acabado de roubar uma carga e se deslocava em direção ao Morro do Barbante quando cruzou com o militar.

Policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador) receberam alerta de roubo de carga na Estrada das Canárias, e que o grupo seguia em direção à comunidade. A equipe foi até o local e houve uma intensa troca de tiros com os criminosos.

Após o cessar fogo, os militares encontraram o veículo roubado com a carga aparentemente intacta, em uma área conhecida como Lagoinha. Em meio a fuga dos suspeitos, um bombeiro que estava no local teve as armas roubadas.

A corporação não informou o valor e nem qual era a carga. Ninguém foi preso durante a ação. O patrulhamento foi reforçado no local e o caso registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).