Tiroteio aconteceu na Rua Marechal Abreu Lima, em Realengo, na noite desta quarta-feira (25)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/09/2024 17:04

Rio - Dois suspeitos foram baleados durante um confronto com policiais militares, na noite desta quarta-feira (25), em Realengo, na Zona Oeste. O tiroteio aconteceu no momento de uma ação para prevenir roubos de veículos na região.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) realizavam patrulhamento na Rua Marechal Abreu Lima quando viram um homem armado com um fuzil dentro de um carro. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito atirou contra a equipe, o que gerou um confronto.

Os dois integrantes do veículo foram baleados. Eles, que não tiveram as identidades reveladas, receberam socorro e foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, também em Realengo. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).