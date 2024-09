Mulher levou compravantes de pagamento do INSS à delegacia para comprovar inocência de Ailton Belarmino de Oliveira - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 26/09/2024 15:04 | Atualizado 26/09/2024 15:24

Rio - Familiares afirmam que um mototaxista foi preso injustamente em uma operação policial na Vila Ruth, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu nesta quarta-feira (25) e parentes relatam que Ailton Belarmino de Oliveira, de 41 anos, deixava um passageiro na comunidade, quando foi confundido com criminosos. A ação pretendia combater roubos de veículos e deixou outros cinco presos

Segundo a mulher do mototaxista, ele trabalha há mais de dez anos em um ponto próximo de casa, na Praça da Bandeira, em Vilar dos Teles. No dia da prisão, Ailton seguiu com um passageiro até a Vila Ruth e, chegando à comunidade, perceberam que havia uma ação acontecendo. Cristiane de Araújo, 37, relata que o garupa fugiu, mas o marido acabou sendo preso. "Ele é trabalhador, deve ter imaginado: 'não vou correr, não devo nada, minha moto é legalizada'. Mas, incluíram ele como bandido", contou.

A companheira disse ainda que é casada com o mototaxista há 18 anos e juntos eles têm duas filhas de 8 e 11 anos. Ela afirma que Ailton não tem envolvimento com o crime organizado ou anotações criminais e, desde que se tornou profissional autônomo, é contribuinte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A mulher esteve na 64ª DP (São João de Meriti) nesta quinta-feira (26) para apresentar os comprovantes do pagamento do benefício e tentar provar sua inocência, mas ele já havia sido transferido para uma unidade prisional.

"Ele é trabalhador, sou casada com ele há 18 anos, tenho os carnês que comprovam que ele paga a autonomia dele há muitos anos. Ele tem duas filhas comigo, não tem nada que desabone o caráter dele. Eu estou desesperada, ele é meu esposo e eu tenho convicção da inocência dele. Eu não acho, não acredito, eu tenho certeza da inocência dele", declarou Cristiane. Segundo ela, a motocicleta não havia sido apreendida na operação e foi encontrada nesta sexta-feira na comunidade, por um amigo.

Já o capacete também foi encontrado hoje pela companheira e a cunhada dela, no pátio da delegacia. "É um verdadeiro pesadelo o que eu estou passando. Imagina o que está passando na cabeça das crianças? Porque são duas meninas criadas em casa, não são soltas na rua, fazem projetos sociais de luta, de esporte. A gente faz tudo para irem para o caminho do bem e acontece uma injustiça dessas com o pai delas. O que vai passar na cabeça delas? É muito sério", desabafou a mulher.

A família agora aguarda a audiência de custódia, que deve acontecer nesta quinta ou sexta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, em mais uma fase da Operação Torniquete, realizada na Vila Ruth, agentes da 64ª DP prenderam seis suspeitos de envolvimento em roubos de automóveis em São João de Meriti, ligados à facção criminosa que controla o tráfico de drogas da comunidade. Na ação, foram apreendidos duas pistolas, mais de mil sacolés de maconha, 1,2 mil pedras de crack e 600 pinos de cocaína.

Procurada pela reportagem de O DIA, a Polícia Civil informou que, com Ailton e os demais presos, foram encontradas duas pistolas, mais de mil sacolés de maconha, 600 pinos de cocaína e 1,2 mil pedras de crack. O homem e o restante do grupo foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativa de homicídio cometido contra agentes de segurança pública.