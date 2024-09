Um dos criminosos foi preso em cima do telhado - Reprodução

Um dos criminosos foi preso em cima do telhadoReprodução

Publicado 26/09/2024 14:52 | Atualizado 26/09/2024 16:10

Rio - Criminosos invadiram um condomínio, na manhã desta quinta-feira (26), em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio, durante uma tentativa de fuga do Morro do Urubu.



Os suspeitos entraram em uma área de prédios que ficam próximos da comunidade. Um morador do local registrou o momento em que a dupla foi presa pelos PMs. Assista:





Um deles foi capturado em cima do telhado no Condomínio dos Correios, na Rua Paulo Pires. Nesta quinta, a PM realizou uma operação no Morro do Urubu contra o roubo de veículos e o tráfico de drogas na região.



De acordo com a Polícia Militar, houve confronto entre agentes e criminosos. Um suspeito ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Além disso, outros sete homens foram presos.



Durante a ação, três fuzis, quatro pistolas, seis granadas e drogas ainda não contabilizadas foram apreendidas. A ocorrência foi registrada na 44ª DP (Inhaúma).