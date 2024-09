Publicado 27/09/2024 00:00

Congresso que aprovou regulamentação de bets no final de 2023, agora se mostra assustado com efeitos nocivos. Não parecia tão difícil prever porta de entrada para problema de saúde pública e lavagem de dinheiro. Brasil definitivamente não é para amadores.

De janeiro a agosto, visitantes estrangeiros movimentaram mais de R$ 26 bi no Brasil, maior valor dos últimos 29 anos para o período. Com tantas belezas naturais e enorme diversidade cultural, país só tem a ganhar com exploração da óbvia vocação turística.