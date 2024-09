Em 2023, passeio cultural do Rolé Carioca também passou pela Glória - Divulgação / Rolé Carioca

Em 2023, passeio cultural do Rolé Carioca também passou pela GlóriaDivulgação / Rolé Carioca

Publicado 26/09/2024 14:34

Rio - O Projeto Cultural Rolé Carioca promove o passeio cultural "Rolé pela presença Indígena", no próximo domingo (29), às 10h. O evento gratuito começa na Praça do Metrô da Glória e vai até a orla da Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, falando sobre a história dos povos originários que viviam na região, hoje chamada de bairro da Glória.

Em setembro de 2023, o projeto também realizou uma caminhada pelo bairro da Glória, com o intuito de relembrar a história dos povos indígenas que viviam no local. A iniciativa reuniu cerca de 200 pessoas.



O evento será apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura do Rio de Janeiro e o estúdio M'Baraká. A realização da caminhada também busca celebrar a devolução do Manto Tupinambá, vestimenta sagrada para povos indígenas, ao Brasil depois de 300 anos.



Beatriz Novellino, produtora e apresentadora do Rolé Carioca, falou sobre o simbolismo do evento ocorrer no mês que o manto foi devolvido. "Replicar esse Rolé no momento em que uma comitiva Tupinambá veio de olivença na Bahia para receber esse Ancestral que é o manto no Museu Nacional, é especial e provoca novas reflexões sobre esse tema, que na verdade nunca se esgota", disse.



"Nossa expectativa é de contar para o máximo de pessoas possível a história dos povos indígenas da cidade pois eles foram os primeiros a habitar esse território que hoje a gente conhece como Rio, e com isso colaborar na reparação de um pouco todo de todo o apagamento e marginalização que sofrem até hoje, não só na História, mas nas políticas públicas e no dia a dia", concluiu.



O Rolé Carioca é um projeto de educação que busca divulgar o patrimônio histórico do Brasil e é realizado desde 2013, tendo promovido a história do Rio de Janeiro para mais de 20 mil pessoas, passando por mais de 600 pontos da cidade.