Pais do prefeito de Seropédica foram sequestrados na madrugada desta quinta-feira (26) - Reprodução / Redes Sociais

Pais do prefeito de Seropédica foram sequestrados na madrugada desta quinta-feira (26)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/09/2024 15:04

Rio - Os pais do prefeito de Seropédica, Lucas Dutra dos Santos, foram vítimas de um sequestro na madrugada desta quinta-feira (26). De acordo com a polícia, criminosos entraram na residência dos idosos e os sequestraram.



As vítimas foram colocadas na mala de um carro e levadas para efetuar saques nas contas bancárias. Em seguida, os bandidos deixaram o casal no bairro Campo Lindo. Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados e localizaram os idosos com escoriações.



Em nota, a prefeitura de Seropédica informou que o casal foi vítima de uma extorsão mediante sequestro. Ressaltou, ainda, que os idosos estão bem.

Através das redes sociais, o prefeito desabafou sobre o ocorrido, afirmando que atingiram o seu bem mais precioso, a família. "A política e o dinheiro não podem estar acima disso, não é possível que não saibam separar as coisas. Jamais vou me intimidar porque eu acredito primeiramente na justiça de Deus e irei prosseguir para dar mais dignidade à nossa cidade", disse. Por fim, Lucas agradeceu à população que o apoia.



De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 48ª DP (Seropédica). Segundo a corporação, uma perícia foi feita na residência e agentes buscam imagens de câmeras de segurança para esclarecer todos os fatos.