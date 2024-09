Agentes apreenderam duas pistolas, sacolés de maconha, pedras de crack e pinos de cocaína na Vila Ruth - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 26/09/2024 13:11

Rio - A Operação Torniquete prendeu em flagrante mais seis criminosos, nesta quarta-feira (25), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os homens são suspeitos de envolvimento em roubos de automóveis no município e foram localizados na comunidade da Vila Ruth. A ação tem como objetivo coibir roubos de cargas e veículos no Rio e reduzir os índices de criminalidade no estado.

De acordo com a Polícia Civil, os bandidos, que não tiveram as identidades divulgadas, fazem parte da facção criminosa que controla o tráfico de drogas da comunidade. Além dos presos, os agentes da 64ª DP (São João de Meriti) apreenderam duas pistolas, mais de mil sacolés de maconha, 1,2 mil pedras de crack e 600 pinos de cocaína.



Veículos são incendiados em delegacia