Após ataque de criminoso no pátio da 64ª DP (São João de Meriti), carros ficaram destruídos - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 26/09/2024 12:50 | Atualizado 26/09/2024 13:40

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na madrugada de quarta-feira (25), após atear fogo em um veículo, na 64ª DP (São João de Meriti), na Baixada Fluminense. Um segundo veículo que estava no pátio foi atingido pelas chamas e ficou totalmente destruído. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as labaredas tomando conta dos carros.

O caso aconteceu na Rua Doutor Arruda Negreiros, no bairro São Mateus, e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para combater o fogo. De acordo com a corporação, o quartel do munícipio chegou ao local às 5h10 e as chamas foram controladas às 5h50, sem deixar vítimas. Segundo a Polícia Civil, o bandido, que não teve a identidade divulgada, foi preso nas proximidades da delegacia.

O crime é investigado pela distrital e há a suspeita de que o ataque foi ordenado pelo comando do tráfico de drogas que controla a região. Também nesta quarta, um outro homem também foi preso em flagrante perto da delegacia, depois de tentar furtar o rádio de um veículo.