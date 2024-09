Ferros-velhos funcionavam embaixo de torres de transmissão de energia - Divulgação / Detran.RJ

Ferros-velhos funcionavam embaixo de torres de transmissão de energiaDivulgação / Detran.RJ

Publicado 26/09/2024 11:34

Rio - O dono de um ferro-velho em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (25), por receptação de um motor roubado. Ele foi detido por uma força-tarefa do Detran.RJ, composta por policiais civis e militares, durante uma ação de fiscalização no bairro Santa Luzia, que interditou seis estabelecimentos.



Segundo o órgão, os ferros-velhos, que funcionavam "de forma precária", foram fechados por não possuírem registro para funcionar e não apresentaram notas fiscais do material comercializado. Dois dos seis também foram autuados por crime ambiental pelo descarte de óleo de motor no solo, e os respectivos responsáveis foram levados para prestar esclarecimentos na delegacia.

fotogaleria



Os ferros-velhos operavam na Avenida Júlio Lima, em terrenos invadidos, localizados embaixo de torres de transmissão de energia elétrica. Os agentes da "Operação Desmonte", que ainda conta com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), constataram que, como os estabelecimentos eram cercados, as empresas encarregadas pela manutenção das torres não conseguiam transitar no local. "A base das estruturas eram utilizadas como prateleiras para pendurar as peças de automóveis", detalhou o órgão. Os ferros-velhos operavam na Avenida Júlio Lima, em terrenos invadidos, localizados embaixo de torres de transmissão de energia elétrica. Os agentes da "Operação Desmonte", que ainda conta com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), constataram que, como os estabelecimentos eram cercados, as empresas encarregadas pela manutenção das torres não conseguiam transitar no local. "A base das estruturas eram utilizadas como prateleiras para pendurar as peças de automóveis", detalhou o órgão.

"Recebemos denúncias sobre esses ferros-velhos e checamos através de nossa equipe de monitoramento. Além de não terem licença, por funcionarem embaixo de torres de energia, representavam um risco muito grande à vida. Não poderiam, jamais, operar assim. Ainda encontramos aqui um motor roubado e risco ambiental. Por todos esses motivos, foram interditados", explica o diretor geral das Atividades de Desmontagem do Detran.RJ, Luiz Coelho.



O órgão ainda ressalta que todas as sucatas e peças de veículos encontradas foram apreendidas e enviadas para reciclagem em empresas cadastradas. Com a operação desta quarta-feira, a força-tarefa, criada em agosto de 2023, contabiliza 68 interdições de ferros-velhos e 900 toneladas de sucatas apreendidas.



Desde o início de setembro, os estabelecimentos comerciais regularizados junto ao Detran.RJ são obrigados a usar as etiquetas que identificam as peças comercializadas. Os processos necessários para regularização estão disponíveis na aba do Desmonte no site da instituição.