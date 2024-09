Mandados são cumpridos no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agencia O Dia

Publicado 26/09/2024 12:00

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio, em apoio ao Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais, cumpre nesta quinta-feira (26) três mandados de prisão e de busca apreensão no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, e na Cadeia Pública Juíza Patrícia Acioli, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

A operação Mecanismo IV envolve as principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no estado de Minas Gerais. A ação conta com o apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap).

Ao todo, os agentes cumprem sete mandados de prisão preventiva, inclusive do líder da facção criminosa em Minas, que se encontra preso no Rio, além de 12 mandados de busca e apreensão, simultaneamente, nas cidades do Rio, Muriaé, Juiz de Fora e Cataguases.

O Gaeco de Minas denunciou sete pessoas pelos crimes de organização criminosa armada, corrupção ativa e ingresso, promoção ou facilitação de ingresso de aparelhos celulares em estabelecimento prisional. Segundo o MPMG, foi apurada a existência de, pelo menos, quatro núcleos da facção em Minas Gerais, que agiam, inclusive, no interior de estabelecimentos penais de Minas e do Rio de Janeiro