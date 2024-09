Casal é preso em hotel de luxo de Santa Teresa por utilizar cartão de crédito clonado - Divulgação

Publicado 26/09/2024 10:46 | Atualizado 26/09/2024 10:53

Rio - Um casal foi preso em flagrante nesta quarta-feira (25) em hotel de luxo de Santa Teresa, na Zona Central, por utilizar cartões de crédito clonados. Jorge Felipe Dias Gomes e Jaqueline de Sousa Firmino se hospedaram em uma das suítes mais caras do hotel e consumiram diversos produtos vendidos no estabelecimento, totalizando um prejuízo de cerca de R$20 mil ao hotel e R$ 6 mil à vítima, identificada como moradora da Zona Oeste.

Agentes da Polícia Civil da 19ª DP (Tijuca) se encaminharam ao hotel boutique e constataram o crime. Os dois foram detidos após confessarem que utilizavam cartões de crédito virtuais clonados e que adquiriram os dados por contato da internet.

As primeiras investigações apontam que o casal já havia se hospedado outras vezes no mesmo hotel, sempre utilizando cartões clonados. Agora, eles responderão por furto mediante fraude, com pena de até oito anos e multa.