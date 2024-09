Motorista tentou entrar pela janela do veículo, que só parou ao atingir mureta do viaduto Negrão de Lima - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/09/2024 10:42

Rio - Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um acidente provocado por uma briga de trânsito, em Madureira, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu nesta quarta-feira (25), no viaduto Negrão de Lima, quando ocupantes desceram de um carro durante uma discussão com um motociclista, mas o veículo continuou se movimentando até colidir. Apesar da batida, não há informações sobre feridos.

As imagens foram gravadas de dentro de um veículo que estava atrás dos envolvidos na confusão. Um homem narra que os ocupantes do carro modelo Renault Sandero branco já estavam brigando com o motociclista quando o tráfego para. Nesse momento, o piloto da motocicleta se aproxima do automóvel e eles discutem. Em seguida, ele atira um objeto em direção a janela do motorista e foge entre os outros automóveis e ônibus parados.

O vídeo ainda mostra que o motorista sai do carro, o deixando ligando e com a porta aberta, e persegue o motoqueiro à pé. O carona também desce, mas o trânsito volta a andar e o veículo passa a se movimentar sozinho. O homem tenta impedir a descida segurando a porta, mas desiste e se afasta. O automóvel acaba mudando de pista e o dono tenta entrar pela janela para impedir a batida, mas ele só para quando colide com uma mureta. "Só acontece em Madureira essas coisas", comenta o homem que registrou o episódio. Confira abaixo.

Procurada, a Polícia Militar informou que o 9º BPM (Rocha Miranda) não foi acionado. A Polícia Civil disse, em nota, que não localizaou registro de ocorrência do fato.