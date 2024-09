Acidente aconteceu na pista sentido Centro da Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy - Reprodução / BDRJ

Publicado 26/09/2024 08:30

Rio - Um homem de 35 anos morreu, na madrugada desta quinta-feira (26), depois de ser atropelado por um policial militar, que estava a caminho do trabalho, na pista sentido Centro da Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, o carro da vítima capotou após uma colisão e ele estava atravessando a via no momento em que foi atropelado.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foi alertada sobre o caso, que aconteceu por volta das 4h. No local, após constatarem o acidente, os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os militares identificaram a vítima como Marcelo César, e o levaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, também na Zona Oeste. Não há informações de ferimentos do policial envolvido no acidente. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).

De acordo com o Centro de Operações (COR), por conta da batida, duas faixas da via ficaram interditadas, gerando engarrafamento no trecho. A pista foi liberada por volta das 8h, mas o trânsito segue com retenções desde a altura de Campo Grande.