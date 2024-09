Crime aconteceu na frente dos filhos do subtenente da Polícia Militar - Reprodução / Redes Sociais

Crime aconteceu na frente dos filhos do subtenente da Polícia MilitarReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/09/2024 10:01 | Atualizado 26/09/2024 10:08

Rio - O subtenente da Polícia Militar, Antônio Monteiro Júnior, de 42 anos, que foi baleado enquanto deixava os filhos na porta da escola, em Bangu, na Zona Oeste, segue internado, nesta quinta-feira (26), no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, na Região Central. De acordo com a corporação, o agente tem quadro de saúde estável.



O PM foi baleado em quatro lugares diferentes: ombro, braço esquerdo, queixo e costas. Ele foi submetido a uma cirurgia no Hospital Central da PM, após ser transferido do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, para onde foi socorrido inicialmente.

Câmera de segurança flagrou os rostos dos bandidos envolvidos no atentado contra PM Divulgação



Nesta quarta (25), a Polícia Civil fez buscas para



Segundo informações iniciais, eles seriam integrantes do Comando Vermelho (CV). No entanto, ainda não foi desvendada a motivação do ataque.



O caso



O ataque a tiros sofrido pelo PM aconteceu na Avenida Raul Barros Vieira, onde o PM aguardava para deixar os dois filhos na escola. Ele estava acompanhado da atual mulher, que não é a mãe das crianças. Assim que deixou os filhos, um carro preto parou do lado do veículo, um homem de boné desceu e o abordou.



O criminoso dispara mais de uma vez. Depois, pega os pertences da vítima, incluindo sua arma, e foge em um carro preto. A ação foi flagrada por câmera de segurança. Antônio é lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). O caso segue em investigação na 34ª DP (Bangu). Nesta quarta (25), a Polícia Civil fez buscas para localizar e prender os criminosos envolvidos no atentado. Imagens de câmeras de segurança do local capturaram o rosto do bandido que fez os disparos e do seu comparsa que dava cobertura. Os criminosos estavam em um carro preto.Segundo informações iniciais, eles seriam integrantes do Comando Vermelho (CV). No entanto, ainda não foi desvendada a motivação do ataque.O ataque a tiros sofrido pelo PM aconteceu na Avenida Raul Barros Vieira, onde o PM aguardava para deixar os dois filhos na escola. Ele estava acompanhado da atual mulher, que não é a mãe das crianças. Assim que deixou os filhos, um carro preto parou do lado do veículo, um homem de boné desceu e o abordou.O criminoso dispara mais de uma vez. Depois, pega os pertences da vítima, incluindo sua arma, e foge em um carro preto. A ação foi flagrada por câmera de segurança. Antônio é lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). O caso segue em investigação na 34ª DP (Bangu).