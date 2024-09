Na ocasião do crime, uma série de brigas entre as torcidas foram flagradas antes do jogo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/09/2024 08:30 | Atualizado 26/09/2024 08:48





Contra Rafael Gomes Barcelos e Gilson Lira Ribeiro foram cumpridos mandados de prisão temporária e busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Capital.



Segundo investigações da 27ªDP (Vicente de Carvalho), a dupla que estava no interior do veículo VW GOL, de cor branca, registrado em nome da mulher de Rafael, atirou diversas vezes em direção a torcedores do Vasco, que se dirigiam à estação do metrô de Irajá, na Zona Norte, para seguirem até o Maracanã.



Na ocasião, dois vascaínos foram atingidos, sendo, um na perna, e outro na região sacral. Eles foram socorridos e internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Dentre as vítimas, uma ainda se encontra com o projétil alojado na região pélvica.



Durante o inquérito, os agentes conseguiram obter as imagens do momento do crime, bem como da rota de fuga do veículo utilizado, o que auxiliou na identificação dos autores. De acordo com as vítimas, foi Gilson quem efetuou os disparos em direção aos torcedores do Vasco.



Tanto Rafael como Gilson Lira Ribeiro integram a Jovem Fla, sendo que o segundo possui seis ocorrências policiais vinculadas à torcida organizada, tais como: rixa, desobediência, violação de decisão judicial e promoção de violência nos estádios.

A reportagem tenta contato com a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para manifestações.

Brigas



No mesmo dia do crime, outras duas pessoas também ficaram feridas em uma briga entre torcidas, no Tanque, na Zona Oeste do Rio. Por conta da confusão, dez pessoas foram levadas para a delegacia e o policiamento precisou ser reforçado na região.



Houve ainda um intenso confronto no bairro Vila São Luís, em Duque de Caxias. No local, os militares realizaram um cerco, com ajuda de um veículo blindado, e prenderam 12 suspeitos. Na ação, foram apreendidos cabos de madeira, uma faca e um artefato explosivo. Outros três envolvidos estão custodiados no Hospital Moacyr do Carmo. Imagens gravadas por moradores mostram o momento que um blindado da PM acelera em direção ao grupo de torcedores, a fim de dispersá-los.



Ao todo, 31 torcedores foram detidos e armas brancas e explosivos foram apreendidos antes do jogo.