Material apreendido estava escondido no painel do carro do suspeitoDivulgação / PRF

Publicado 26/09/2024 09:41

Rio - Um homem foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quarta-feira (25), enquanto transportava um fuzil, dez carregadores e centenas de munições na Ponte Rio-Niterói, Região Metropolitana do estado. O material estava escondido dentro do painel do carro do suspeito.

Agentes da 2ª Delegacia da PRF (Niterói) receberam informações da Polícia Federal, por volta das 20h, sobre o possível transporte do armamento. O acusado foi abordado pelos policiais na altura da praça do pedágio, na pista sentido Niterói, mas desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir.

No entanto, ele não conseguiu escapar e foi parado logo adiante. Durante a revista, além do fuzil e dos carregadores, os policiais contabilizaram 209 balas de calibre 5,56mm. O preso, que não teve identidade revelada, confessou que buscou o material em uma comunidade da Zona Norte do Rio para entregar em Niterói.

A corporação ainda ressaltou que o suspeito tinha antecedentes criminais e utilizava uma tornozeleira eletrônica. A ocorrência foi encaminhada à PF.