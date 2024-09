Grupo foi preso durante ação da Civil na comunidade Vila Ruth - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 26/09/2024 11:45 | Atualizado 26/09/2024 11:46

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta quarta-feira (25), seis criminosos acusados de praticar roubos de veículos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, o grupo integra o tráfico de drogas da comunidade Vila Ruth, dominada pelo Comando Vermelho.



A Civil informou que a operação foi realizada após levantamento de informações do setor de inteligência da corporação em decorrência da operação Torniquete, que visa o combate a roubos de veículos e cargas no estado.

Ao chegaram na comunidade Vila Ruth, os policiais da 64ª DP (São João de Meriti) foram recebidos a tiros. De acordo com a corporação, houve confronto durante a ação, no entanto, os agentes conseguiram realizar as prisões.

Os criminosos identificados são: Ailton Belarmino de Oliveira, Douglas Rosa da Silva, Renan Adriano dos Santos, conhecido como Cara Russa, Daniel Guimarães Rodrigues da Silva, o Niel, Rodrigo Luis Sebastião Santos de Souza e Jadir Pereira de Oliveira Filho.





As investigações tiveram início após outras prisões realizadas na comunidade da Linha, na última semana. Na ocasião, seis criminosos foram detidos, suspeitos de atuarem em roubos nas rodovias Washington Luiz e Presidente Dutra.



Com o grupo, os policiais apreenderam duas pistolas e grande quantidade de drogas.

A ação desta quarta-feira (26) faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem o objetivo de reprimir o roubo de cargas e de veículos, iniciada no último dia 11. De acordo com a Civil, as ações integradas serão realizadas com base em investigações das Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), informações de inteligência e dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). O objetivo é reduzir os indicadores estratégicos de criminalidade. A operação tem apoio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

Ainda segundo a Polícia Civil, na primeira fase, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, houve queda nos índices. Em julho do ano passado, foram registrados 127 roubos de cargas e 1.134 roubos de veículos na Região Metropolitana, os menores números desde janeiro de 2019.