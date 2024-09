Homens foram presos por agentes da 64ª DP (São João de Meriti) - Reprodução

Publicado 18/09/2024 17:26 | Atualizado 18/09/2024 17:38

Rio - Seis traficantes foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito durante uma operação realizada pela Polícia Civil, terça-feira (17), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Agentes da 64ª DP (São João de Meriti) foram à comunidade da Linha devido a investigações sobre o tráfico de drogas local e o roubo de veículos e de cargas. De acordo com o apurado, traficantes da localidade são responsáveis por roubos nas Rodovias Washington Luiz (BR-040) e Presidente Dutra (BR-116).

Os policiais descobriram um imóvel, na Rua Beira Mar, onde membros do tráfico se escondiam. Segundo a Polícia Civil, o local servia para venda e enrolação de drogas, além de também ser usado pra esconder os objetos roubados.

Na ação, Cláudio Lima da Cunha, Fernando Coelho Siqueira, Iago Ramos Pedro, Lucas de Freitas Gonçalves dos Santos, Lucas Lourenço da Silva e Luís Cláudio Marquês Júnior - este com dois mandados de prisão em aberto, sendo um deles por roubo - foram presos.

Com eles, os agentes apreenderam 2.500 lanças perfumes, 1.300 sacolés de Crack, 2.500 tubos de cocaína, 800 sacolés de maconha, uma pistola 9mm, sete rádios comunicadores e cadernos da contabilidade do tráfico.



Operação Torniquete

A ação desta terça-feira (16) faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem o objetivo de reprimir o roubo de cargas e de veículos, iniciada na última quarta-feira (11). De acordo com a Civil, as ações integradas serão realizadas com base em investigações das Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), informações de inteligência e dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). O objetivo é reduzir os indicadores estratégicos de criminalidade. A operação tem apoio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

Ainda segundo a Polícia Civil, na primeira fase, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, houve queda nos índices. Em julho do ano passado, foram registrados 127 roubos de cargas e 1.134 roubos de veículos na Região Metropolitana, os menores números desde janeiro de 2019.

A Operação Torniquete é coordenada pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), por meio da DRFA e DRFC. Também participam outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e delegacias distritais, além da PM.