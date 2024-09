Moto parou embaixo do coletivo após acidente na Avenida das Américas - Reprodução / Redes sociais

Publicado 26/09/2024 12:21

Rio - Um acidente envolvendo BRT e moto, na manhã desta quinta-feira (26), deixou o motociclista ferido, na pista sentido Barra da Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Após a colisão, o veículo parou embaixo do ônibus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 10h para atender ao acidente, na saída do Túnel Grota Funda. No local, os agentes encontraram o homem, que ainda não teve identidade revelada, com ferimentos moderados. Ele foi levado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste.De acordo com testemunhas que presenciaram o momento do acidente, o condutor da moto fez uma conversão proibida entre as estações Pontal e Dom Bosco e colidiu com o articulado, que fazia a linha 13 (Mato Alto x Alvorada - Expresso), sentido Alvorada.O Centro de Operações (COR) informou que a batida ocupou uma faixa da via, e que o trânsito ficou congestionado na região.