Caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) - Reprodução/GoogleMaps

Caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes)Reprodução/GoogleMaps

Publicado 26/09/2024 15:20

Rio - Um motorista foi baleado por policiais militares durante uma blitz da Operação Lei Seca, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, o homem tentou fugir da abordagem. A vítima alega que pensou que era um assalto.

O caso aconteceu na Avenida das Américas na madrugada desta segunda-feira (23). O homem voltava com a mulher de um evento na Zona Sul, passou pela Avenida Salvador Allende e entrou na via, onde acontecia uma blitz. Diversos carros estavam parados no local. Ele teria se assustado pensando que era um assalto e freou bruscamente. Neste momento, os policiais atiraram contra o veículo.

Segundo a PM, a vítima tentou fugir da blitz da Operação Lei Seca e foi baleada por agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) que apoiavam a ação. A corporação informou que o motorista realizou uma manobra brusca e subiu na calçada, em direção à equipe.

O homem foi atingido por dois disparos nas costas. Os agentes o socorreram e o encaminharam ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele já recebeu alta da unidade.

A PM destacou que o comando do 31º BPM (Recreio) instaurou um procedimento para analisar a conduta dos agentes envolvidos na ação.

O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). De acordo com a Polícia Civil, a vítima e uma testemunha foram ouvidas na delegacia e a perícia foi feita no local. Os agentes já requisitaram as câmeras dos policiais militares envolvidos na ação e procuram outras imagens de câmeras no local para apurar os fatos.