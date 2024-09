O policial ferido está internado no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio - Divulgação/Polícia Militar

O policial ferido está internado no Hospital Central da Polícia Militar, no EstácioDivulgação/Polícia Militar

Publicado 25/09/2024 13:12 | Atualizado 25/09/2024 15:07

Rio - O subtenente da Polícia Militar, Antônio Monteiro Júnior, de 42 anos, baleado na tarde desta terça-feira (24) enquanto deixava os filhos na porta da escola, em Bangu, na Zona Oeste, foi submetido a uma cirurgia. O procedimento foi realizado logo após o PM dar entrada no Hospital Central da PM, no bairro Estácio, na região central.

Inicialmente, o agente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, em estado grave. Ele deu entrada na unidade com ferimentos causados pelos disparos no queixo, braço esquerdo, ombro e costas.

O ataque a tiros sofrido pelo PM aconteceu na Avenida Raul Barros Vieira, onde o PM aguardava para deixar os dois filhos na escola. Assim que deixou as crianças, um carro preto parou do lado do veículo, um homem de boné desceu e o abordou.

O criminoso dispara mais de uma vez. Depois, o criminoso pega os pertences da vítima, incluindo sua arma, e foge em um carro preto. A ação foi flagrada por câmera de segurança.

Antônio é lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).