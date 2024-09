Parque Radical de Deodoro, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/09/2024 08:34

Rio - Um adolescente de 15 anos morreu ao se afogar em uma das piscinas do Parque Radical de Deodoro, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes dos quartéis de Campinho e Ricardo de Albuquerque foram acionados às 20h42 para o local. Lá, encontraram o adolescente já sem vida. Militares encaminharam o corpo do menino para Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande.

A Prefeitura do Rio confirmou e lamentou a morte do adolescente após mergulhar na piscina do Parque Radical de Deodoro.

"A vítima teria invadido o local após o seu fechamento. É importante ressaltar que a bomba da piscina foi desligada às 17h30. A Prefeitura do Rio se solidariza com familiares, amigos e vai acompanhar e colaborar com a investigação policial."

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 33ª DP (Realengo). Os agentes realizam investigações para apurar as circunstâncias da morte.