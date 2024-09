Publicado 25/09/2024 12:00

Mais um debate para prefeitura de SP termina em violência. Dessa vez, assessor de Marçal deu soco em marqueteiro de Nunes. Justiça precisa agir. Falta de punição, como no caso da cadeirada de Datena em Marçal, obviamente encoraja novas agressões.

Produtores alertam para aumento de até 30% no preço do feijão nos próximos meses. Tempo seco e altas temperaturas são principais vilões. Situação preocupa e poder público precisa estar atento para amenizar impacto do custo extra na alimentação do povo.