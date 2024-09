Usuários do Táxi.Rio poderão pagar as corridas online com cartão de crédito - Divulgação

Usuários do Táxi.Rio poderão pagar as corridas online com cartão de crédito Divulgação

Publicado 25/09/2024 11:23 | Atualizado 25/09/2024 14:06

Rio - O aplicativo Táxi.Rio Cidades, usado para corridas na cidade do Rio de Janeiro, passou a oferecer pagamento online por cartão de crédito nesta quarta-feira (25), assim como já acontece em outros aplicativos de mobilidade. Antes, o motorista precisava estar necessariamente com a máquina de cartão para receber.

De acordo com o Empresa Municipal de Informática, a IplanRio, responsável pelo gerenciamento tecnológico do aplicativo, a faixa de descontos oferecida para essa modalidade estará limitada a até 30%. Nas demais formas, o desconto pode chegar a 40%.

A plataforma, que conta atualmente com mais de 26 mil motoristas ativos, já tem quase cinco mil taxistas aceitando a nova forma de pagamento. O cadastro, que atende a uma demanda antiga da categoria, e começou no último dia 5.

O principal benefício é a agilidade no encerramento das corridas, garantindo mais segurança aos passageiros.

Ainda segundo a prefeitura, os taxistas que ainda não ativaram a nova função, podem acessar o site do Táxi.Rio Cidades, ir à seção "Atualizar os Seus Dados" na aba de "Serviços" e seguir as orientações. O passageiro também precisará cadastrar o seu cartão de crédito.

O aplicativo está disponível na versão Android e ao longo desta quarta-feira será disponibilizado para IOS.