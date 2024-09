No computador de um dos alvos, a PF encontrou mais de 17 mil arquivos de abusos - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 25/09/2024 10:09 | Atualizado 25/09/2024 11:15

Rio - A Polícia Federal prendeu no Rio, nesta quarta-feira (25), três homens acusados de armazenar arquivos com imagens de abuso sexual infantil durante uma ação realizada em todo o país. Os alvos foram encontrados na Penha, Zona Norte, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e em Valença, no Sul Fluminense.



De acordo com a PF, estão sendo cumpridos, simultaneamente, 141 mandados de busca e apreensão. A operação conta com a participação de mais de 750 policiais. O objetivo da ação é identificar criminosos que agem, principalmente, na internet, armazenando e compartilhando material de abuso infanto-juvenil.

A polícia destacou que o homem, de 68 anos, preso em Valença, estava com mais de 17 mil arquivos de abusos. Segundo a corporação, somente entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, já foram cumpridos mais de 1,2 mil mandados de prisão contra abusadores.

A operação conta com o apoio da Agência de Investigação Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da Embaixada dos Estados Unidos e das unidades das polícias civis dos estados.