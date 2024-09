Célia Regina da Silva Faria e Joilma Melo de Oliveira foram socorridas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Divulgação

Publicado 25/09/2024 09:16

Rio - Uma mulher baleada no ataque que matou o vereador João Fernandes Teixeira Filho , de 48 anos, recebeu alta, na madrugada desta quarta-feira (25). O crime aconteceu na noite de terça-feira (24), quando Joãozinho Fernandes, passava de carro pela Rua São Jorge, no bairro Cacuia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foi alvo de disparos. No veículo, estavam também Célia Regina da Silva Faria, de 64 anos, e Joilma Melo de Oliveira, 52, que ficaram feridas.

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, Célia Regina foi socorrida com ferimentos no ombro esquerdo para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e recebeu alta médica durante a madrugada. Já Joilma foi atingida na região dorsal, à esquerda, e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Na manhã desta quarta-feira, em fase pós-operatória, o estado de saúde dela é considerada estável.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o candidato foi encontrado sem vida. O político estava concorrendo às Eleições Municipais 2024 pelo partido Avante e cerca de uma hora antes do crime, publicou imagens fazendo uma caminhada em Nova Iguaçu para promover a sua candidatura. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. O corpo de Joãozinho foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.