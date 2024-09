Batida complicou trânsito na Rua das Laranjeiras - Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 25/09/2024 09:47

Rio - Uma idosa de 66 anos foi atropelada, na manhã desta quarta-feira (25), depois de uma colisão envolvendo um carro e uma moto na Rua das Laranjeiras, na Zona Sul.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Catete foi acionado às 7h30 para a ocorrência, na altura do número 518. No local, os agentes prestaram socorro à vítima, identificada como Suelyn de Souza, e a levaram ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com ferimentos leves.

O acidente provocou a interdição de uma faixa da pista sentido Cosme Velho, que foi liberada por volta das 8h40.



Não foram divulgadas, no entanto, informações sobre eventuais feridos no carro e na motocicleta.