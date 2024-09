Grupo foi preso durante uma abordagem da Polícia Civil em Piedade, na Zona Norte - Divulgação / Polícia Civil

Grupo foi preso durante uma abordagem da Polícia Civil em Piedade, na Zona NorteDivulgação / Polícia Civil

Publicado 25/09/2024 09:19 | Atualizado 25/09/2024 09:23

Rio - Quatro criminosos foram presos e um adolescente apreendido em Piedade, na Zona Norte, durante uma ação da Polícia Civil na noite desta terça-feira (24). De acordo com as investigações, o grupo integra uma das maiores quadrilhas especializadas em roubo de carros na região.

A corporação informou que o bando estava à procura de vítimas quando foi abordado. Os criminosos identificados são: João Pedro de Souza Ladeira Silva, Vitor Malheiros dos Santos Monteiro, Victor Hugo Dutra, Erick da Silva Deolindo, além do adolescente D.G.A.F.. Com eles, a equipe apreendeu três pistolas e recuperou um veículo que havia sido roubado pelo grupo no último dia 21, no Méier.

Segundo a Civil, os criminosos são do Complexo do Alemão e costumam se juntar com bandidos do Complexo do Lins para praticar roubos na Zona Norte.

A prisão do grupo ocorreu em uma ação realizada no âmbito da Operação Torniquete, que vem atuando no combate aos roubos de veículos e cargas. De acordo com a polícia, as investigações vão continuar para identificar as vítimas e outros integrantes da quadrilha.

A ação contou com a participação de policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), da Delegacia de Atendimento Policial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ), além de agentes da 23ª DP (Méier), 24ª DP (Piedade), 25ª DP (Engenho Novo) e 26ª DP (Todos os Santos).