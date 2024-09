Declaração foi feita pela defesa de Lourival, representada pela advogada Flávia Fróes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/09/2024 11:46 | Atualizado 24/09/2024 14:20

Rio - Os advogados de defesa de Lourival Correa Netto Fatica, assassino confesso da advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, informaram nesta terça-feira (24) que o mandante do crime seria o marido da vítima, Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos.

Lourival apontou o mandante do crime por meio de uma carta entregue à sua defesa. "Eu, Lourival Fatica, declaro que Benjamim Cordeiro Herdy me mandou matar a mulher Anic Herdy e que a compensação financeira é mera cortina de fumaça", diz a carta.

Segundo a defesa, Benjamim teria ordenado a morte de Anic em janeiro e o falso sequestro seria uma maneira de encobrir o crime. A advogada Flávia Fróes afirmou que o plano elaborado por Benjamim e Lourival não foi bem-sucedido porque a filha do casal gravou uma conversa comprometedora entre o pai e o principal suspeito, Lourival. Nesse diálogo, eles teriam tentado difamar Anic e enganar a filha, fazendo-a acreditar na versão de que a própria mãe havia forjado o sequestro para fugir com um amante.

A motivação exata para o crime ainda não foi revelada, mas a defesa afirma que, de acordo com Lourival, está relacionada a um "grave problema familiar". "Esse motivo será melhor explicado pelo próprio Benjamim, mas segundo Lourival, trata-se de algo extremamente sério, envolvendo questões familiares. Não foi por conta de uma traição, pois Benjamim já tinha conhecimento do relacionamento extraconjugal, e a relação entre o casal era conturbada", relatou a advogada Flávia Fróes.

De acordo com a defesa, o corpo de Anic está enterrado e concretado na Região Serrana. "Ele pega a Anic na saída do shopping, sai de lá e vai direto para um hotel em Itaipava, onde a mata com um soco no pescoço e leva o corpo dela para o carro. O corpo foi enterrado e concretado. Ele vai revelar o local para que a polícia e a Justiça possam retirar o corpo, que está inteiro, não foi cortado e nem queimado", explicou a advogada Flávia Fróes.

Segundo a defesa, uma perícia será realizada no hotel em Itaipava nos próximos dias, onde se espera encontrar vestígios do crime. A advogada Flávia Fróes afirmou que há evidências físicas que ligam o local ao assassinato de Anic, e que os peritos poderão confirmar a presença de elementos que reforçam a versão apresentada por Lourival. "Eu estive ontem em Petrópolis com o juiz e provavelmente essas diligências serão feitas ainda essa semana. Eles já estão em tratativas com a Polícia Civil para que seja feito tudo o mais breve possível no hotel. No local, vão constatar a presença de sangue e material genético, mesmo já sendo limpo", disse.

A decisão de revelar os detalhes do crime foi tomada para evitar uma condenação, considerada injusta, dos filhos e de Rebecca Azevedo dos Santos, amante de Lourival, já que, de acordo com as investigações da polícia, eles foram os beneficiários dos 4,6 milhões de reais pagos pelo falso sequestro. "Desde a prisão dos filhos, ele vem tentando fazer uma colaboração premiada, sem sucesso. A defesa entende que, como se enredou a Rebecca no crime, a solução, para evitar uma condenação injusta, era entregar o mandante. Não vai haver colaboração premiada, mas a defesa está colaborando com o esclarecimento do caso", explicou.

A defesa revelou, ainda, que Benjamim teria proposto a Lourival que assumisse a culpa pelo crime sozinho, em troca de uma recompensa financeira. No entanto, quando seus familiares foram indiciados, Lourival se viu sem outra opção a não ser revelar a verdade. "Houve uma proposta do Benjamim de que ele assumisse o crime sozinho e com isso, ele teria uma compensação financeira, mas no momento em que se enredou os filhos dele e a Rebecca, ele não teve outra opção. A defesa resolveu revelar todo o crime em razão do MP ter enredado os filhos e a Rebecca, a solução é estabelecer a verdade para que os três inocentes que estão presos por esse caso possam ser libertados", disse.

A advogada também destacou que câmeras de segurança de uma agência do Bradesco, no Barra Shopping, mostram o momento em que Lourival e Benjamim fazem um saque de R$ 15 mil. Esse fato teria ocorrido no mesmo dia em que foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências de ambos.

Procurado pelo DIA, o advogado João Vitor Ramos, que representa Benjamim, não retornou. O espaço está aberto para manifestações.

Relembre o caso

Anic desapareceu em 29 de fevereiro , mas o sumiço da advogada só foi registrado em 14 de março, porque Lourival orientou o marido da vítima a não procurar as autoridades. O réu se apresentou à família como policial federal e passou a ser o responsável por fazer a segurança do casal e dos filhos. Ele tinha acesso irrestrito a cartões de crédito e senhas da família.

Nesse intervalo de tempo, o Benjamim recebia ameaças por meio de mensagens de texto dos supostos sequestradores e pedidos de resgate. Ao todo, foi pedido R$ 4,6 milhões, posteriormente pagos em dinheiro e em moedas de bitcoins.

Uma mensagem em tom de despedida foi enviada pelo celular da advogada, uma hora após o pagamento. O texto diz que a própria Anic orquestrou o sequestro para receber o dinheiro e que ela optou por ir embora do Brasil com um suposto amante, que seria policial civil.

Porém, as investigações apontaram que Lourival, os filhos e sua amante, Rebecca Azevedo dos Santos, foram os beneficiários da quantia . Eles compraram um carro de luxo avaliado em R$ 500 mil, uma motocicleta no valor aproximado de R$ 30 mil e 950 celulares, que custaram cerca de US$ 153,9 mil.

Após uma longa investigação, a 105ª DP (Petrópolis) denunciou Lourival, a amante dele e os filhos, Henrique Vieira Fadica e Maria Luíza Vieira Fadica, por envolvimento no crime.